Базовый флагман Xiaomi 14 показали на официальных постерах

В преддверии презентации флагманов Xiaomi 14 и 14 Pro активно ведётся промо-кампания, сегодня нам уже рассказали о революционной камере Leica в грядущих новинках, а сейчас показали базовый смартфон Xiaomi 14 на официальных постерах.

Судя по новым промо-материалам, базовый Xiaomi 14 предложит белоснежную расцветку корпуса и 6,36-дюймовый дисплей с плоским стеклом и очень узкими экранными рамками. Средняя часть смартфона выполнена из полированного металла и получила схожие грани с iPhone 15 Pro — плоский торец с закруглёнными краями.

Основной блок камер выполнен в схожем дизайне с прошлогодним Xiaomi 13, но получил эволюционные изменения:

Слева Xiaomi 14, справа Xiaomi 13

Полноценная презентация смартфонов Xiaomi 14 серии состоится 26 октября.