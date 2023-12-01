Флагман Samsung Galaxy S24 разочарует своей памятью

Флагманскую линейку смартфонов Galaxy S24 представят в начале следующего года, и, в связи со скорым анонсом, в Сети появляется всё больше информации по грядущим новинкам. Сегодня авторитетный инсайдер Ice Universe рассказал какой объём ОЗУ будет установлен в девайсах.

По словам источника, Galaxy S24 получит лишь 8 Гб оперативной памяти, но есть и хорошие новости, Galaxy S24+ будет оснащён 12 Гб ОЗУ, что больше, чем у Galaxy S23+, который поставляется только с 8 Гб. Более того, инсайдер заявляет, что даже старшие модели Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra не получат объём оперативной памяти более 12 Гб.

Столь низкий объём ОЗУ во флагманской линейке выглядит странно, большинство китайских конкурирующих смартфонов предлагают в базе 12 Гб оперативной памяти, а в максимальных конфигурациях 24 Гб. Напомним, ранее у Samsung были модификации флагманов Galaxy S20 Ultra и S21 Ultra с объёмом памяти на 16 Гб.

Презентация смартфонов серии Galaxy S24 ожидается 17 января 2024 года.