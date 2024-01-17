Продажи линейки Samsung Galaxy S24 начнутся в России раньше остального мира

Продажи новых флагманских смартфонов серии Samsung Galaxy S24 начнутся в России на этой неделе. Об этом сообщили представители ритейлеров и сотовых операторов.

Крупные сети, такие как «М.Видео – Эльдорадо», планируют открыть предзаказ сразу после презентации бренда. Напомним, она состоится сегодня, 17 января.

По словам источника в крупном IT-дистрибьюторе, устройства приобретаются через Армению, Казахстан и ОАЭ. Эти страны получают товары от производителя заранее, чтобы обеспечить своевременную доставку к старту мировых продаж.

После прекращения официальной деятельности Samsung в России, местные продавцы получили возможность самостоятельно определять дату начала продаж, не согласовывая её с вендором. Прошлый год также отметился аналогичной ситуацией. Модели Galaxy Z Fold5 и Z Flip5 были выпущены в России на неделю раньше, чем в других странах.

Однако, несмотря на ранний старт продаж, новые Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra, вероятно, не будут пользоваться большой популярностью в России из-за высокой цены и небольшого количества нововведений по сравнению с предыдущими моделями.