Флагманы Samsung Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra показали на официальных рендерах

В прошлом месяце в Сети появились фотографии макетов всей серии Samsung Galaxy S24, а сегодня дизайн устройств был подтверждён «слитыми» официальными пресс-изображениями флагманов Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra.
Базовый Galaxy S24 с дисплеем 6,2-дюйма будет представлен в четырёх расцветках — чёрная, серая, золотая и фиолетовая:
Samsung Galaxy S24+ с дисплеем 6,7-дюйма получил аналогичные расцветки, как и Galaxy S24 — чёрная, серая, золотая и фиолетовая:
Флагман Galaxy S24 Ultra с дисплеем 6,8-дюйма будет предложен в чёрном, титаново-сером, фиолетовом и золотом цвете:
Презентация линейки смартфонов Galaxy S24 состоится 17 января 2024 года.
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