Флагманы Samsung Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra показали на официальных рендерах

В прошлом месяце в Сети появились фотографии макетов всей серии Samsung Galaxy S24, а сегодня дизайн устройств был подтверждён «слитыми» официальными пресс-изображениями флагманов Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra.

Базовый Galaxy S24 с дисплеем 6,2-дюйма будет представлен в четырёх расцветках — чёрная, серая, золотая и фиолетовая:

Samsung Galaxy S24+ с дисплеем 6,7-дюйма получил аналогичные расцветки, как и Galaxy S24 — чёрная, серая, золотая и фиолетовая:

Флагман Galaxy S24 Ultra с дисплеем 6,8-дюйма будет предложен в чёрном, титаново-сером, фиолетовом и золотом цвете:

Презентация линейки смартфонов Galaxy S24 состоится 17 января 2024 года.