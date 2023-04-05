Новые бюджетные смарт-телевизоры Itel: разрешение 4К и цена всего $135

Бренд Itel представил новую линейку бюджетных смарт-телевизоров с 4K-разрешением за $135. Эти телевизоры отличаются безрамочным дизайном и операционными системами Android 10/11.

Устройства имеют две особенности: мощность динамиков 24 Вт с поддержкой Dolby Audio и максимальная яркость экрана до 350 нит. Экраны обладают временем отклика 8,5 мс и частотой обновления до 60 Гц.

32-дюймовые и 43-дюймовые модели оснащены Android 11 и предлагают встроенный Play Store, поддержку Bluetooth 5.0, Chromecast и Google Assistant. Пульт дистанционного управления имеет несколько умных опций.

Устройства работают на базе четырехъядерного процессора ARM A53 с тактовой частотой 1,5 ГГц. В комплекте идут подставка, кабель AV и комплект для настенного крепления. Подключение может осуществляться через HDMI, USB, AV и оптический выход. Вес зависит от модели.

Пока новинки доступны только в Индии по цене от $135 (10 700 рублей по курсу). Посмотрите на их бюджетные аналоги от других брендов.