Флагман Motorola Edge 40 Pro для глобального рынка показали на официальных тизерах

Популярный инсайдер Эван Бласс опубликовал пресс-изображения флагманского Motorola Edge 40 Pro. Скорее всего, это будет глобальная версия смартфона известного в Китае, как Moto X40.

У новинки тройная камера, один из датчиков с разрешением 50 Мп. Есть стереодинамики Dolby Atmos и, судя по рекламному постеру, защита от воды.

Предполагается, что Motorola Edge 40 Pro получит 6,67-дюймовый дисплей с частотой обновления 165 Гц, процессором послужит Snapdragon 8 Gen 2, также будет поддержка быстрой 125-ваттной зарядки.