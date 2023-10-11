Фейковая GTA 6 получила возрастной рейтинг в Австралии

Пользователи сети заметили, что Grand Theft Auto 6 получила возрастной рейтинг от Австралийской аттестационной комиссии по классификации фильмов и видеоигр. Игра была отнесена к категории MA15+, что предполагает наличие откровенных сцен и сцен употребления наркотиков. Для сравнения, этот рейтинг аналогичен R в США и 16+ в России.

Однако детальное изучение заявки показало, что она является фейковой. В частности, заявка на рейтинг была подана 2 апреля 2023 года от компании «Rockstar Games », причем имя компании содержало лишний пробел, в отличие от оригинального наименования «ROCKSTAR GAMES». Аналогичный пробел содержало и название игры.

Это подтверждает, что настоящие разработчики игры еще не обращались за рейтингом, и выявленная информация является ложной. Однако, на днях в сети появились детали новой версии движка Rage, а также описание потенциальной графики GTA 6.