GTA 6 сделает прорыв в графике и физике: детали новой версии движка Rage

Rockstar Games пока не делает официальных заявлений о новой части знаменитой серии Grand Theft Auto, что порождает множество слухов и предположений. В этот раз в сети рассказали о том, какой уровень графики получит долгожданная GTA 6.

Сообщается, что в целом графика в игре будет на голову выше, чем в Red Dead Redemption 2, а разрыв между ними будет гораздо значительнее, чем между RDR 2 и GTA 5. Основной акцент создатели игры делают на реализме.

Обновленный движок RAGE обещает прорыв в области физики, рендеринга и ИИ. Одним из примеров может служить вода в игре. По утверждениям Rokstar Mag, она будет максимально приближена к реальности, а водное пространство будет иметь ключевую роль в игровом процессе GTA 6. При этом её рендеринг будет происходить в реальном времени.

Транспортные средства также будут заметно улучшены. В частности, они получат больше полигонов, а небольшие повреждения будут влиять на управляемость автомобилей. Все это сделает аварии в игре реалистичнее. Важно, что кастомизация машин будет влиять не только на внешний вид, но и на вождение.

Отдельное внимание уделяется освещению Вайс-Сити. По данным портала, оно будет смоделировано на физическом уровне для того, чтобы реалистично отражать ночную жизнь города. Помимо этого, будут улучшены погодные условия, например, они начнут влиять на геймплей и прохождение миссий. Порывы ветра будут бить растительность и создавать волны, а дождь повлияет на управляемость машин.

Несмотря на всю красоту, это всего лишь слухи. Ждем официального анонса от Rockstar Games. Некоторые источники отмечают, что компания может представить игру до конца этого года, возможно, традиционно осенью, а инсайдер Крис Маркс (Chris Marx) назвал 26 октября 2023 года датой долгожданного анонса.