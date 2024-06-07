Эксклюзив: CMF Phone 1 от Nothing получит сменные задние крышки

Официально анонсированный смартфон CMF Phone 1 от Nothing получит корпус со сменной задней крышкой и, вероятно, многофункциональным колёсиком. Об этом в беседе с редакцией The GEEK рассказали информатор Technerd и другой анонимный источник.

По словам Technerd, одной из главных фишек CMF Phone 1 станет возможность смены задних крышек смартфона. В частности, компания подготовит ряд сменных аксессуаров из различных материалов, среди которых искусственная кожа и пластик. Заменить крышку можно будет с помощью откручивающихся винтов на корпусе устройства. При этом сам корпус CMF Phone 1 будет пластиковым.

Ещё одной особенностью станет колёсико в правом нижнем углу крышки. Как рассказал Technerd, это стилизованная часть корпуса устройства, которая будет служить креплением для шнурка. При этом он допустил, что Nothing может сделать колесико многофункциональным, назначив на него какие-либо функции (зум при использовании камеры или регулировка громкости звука). Однако подтвердить это пока не удалось.

Другой анонимный источник также сообщил, что специальный винт, на задней крышке устройства, позволит крепить к CMF Phone 1 фирменные аксессуары и ремешки. К сожалению, дополнительных подробностей выяснить не удалось. Кроме того, ни NFC, ни Glyph Light, ни адаптера питания ждать не стоит.

Как итог, смартфон дебютирует уже в середине июля со следующими спецификациями:

Технические характеристики CMF Phone 1

Экран: 6,7 дюймов, OLED, 120 Гц, довольно толстые рамки

Процессор: MediaTek Dimensity 7200

ОЗУ: 6 ГБ

ПЗУ: 128/256 ГБ с поддержкой MicroSD

Камеры: основная – 50 Мп, утраширокоугольная – 50 Мп, фронтальная – 16 Мп

Аккумулятор: 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт

ОС: Nothing OS 2.6 (Android 14)

Цвета: черный, зеленый, синий, оранжевый (эксклюзив для Индии)

(эксклюзив для Индии) Цена: $249 (6/128 ГБ) и $279 (6/256 ГБ)