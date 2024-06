Nothing официально анонсировала бюджетный CMF Phone 1

Компания Nothing официально анонсировала новый бюджетный CMF Phone 1. Устройство станет первым смартфоном суббренда CMF by Nothing.

По традиции, в соцсетях CMF опубликовали фрагмент изображения устройства, на который попало уже знакомое по наушникам CMF Buds «колесико», а также материал корпуса, напоминающий по структуре имитацию кожи.

Никаких подробностей о технических характеристиках и дате презентации CMF Phone 1 не приводится, лишь подпись «скоро». Однако ранее в сети уже была утечка вероятных спецификаций смартфона.