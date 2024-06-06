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Nothing официально анонсировала бюджетный CMF Phone 1

Компания Nothing официально анонсировала новый бюджетный CMF Phone 1. Устройство станет первым смартфоном суббренда CMF by Nothing.

По традиции, в соцсетях CMF опубликовали фрагмент изображения устройства, на который попало уже знакомое по наушникам CMF Buds «колесико», а также материал корпуса, напоминающий по структуре имитацию кожи.

Никаких подробностей о технических характеристиках и дате презентации CMF Phone 1 не приводится, лишь подпись «скоро». Однако ранее в сети уже была утечка вероятных спецификаций смартфона.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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