Европейский ритейлер опубликовал цены глобальных Xiaomi 13 и 13 Pro

Европейский ритейлер электроники Cyberport опубликовал на своём сайте смартфоны Xiaomi 13 и 13 Pro с указанием розничной цены.

Если верить его ценам, то в Европе смартфон Xiaomi 13 с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти соответственно, будет доступен за 999,90 евро (около 79 500 рублей) в черном и белом цветах. Однако, китайские модели, которые предлагаются в разных цветовых вариантах на глобальном рынке не будут доступны в других вариациях.

Более продвинутая модель Xiaomi 13 Pro с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти оценивается в 1299,90 евро (~103 500 рублей) и также доступна в черном и белом цветах.

Ожидается, что глобальные версии Xiaomi 13 и 13 Pro не будут отличаться от китайских по характеристикам. Кроме того, ожидается появление глобальной модели Xiaomi 13 Lite, которая является переименованной версией Xiaomi Civi 2.