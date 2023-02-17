Стала известна европейская цена Xiaomi 13 Lite

Инсайдер Роланд Квандт рассказал о европейской стоимости нового смартфона Xiaomi 13 Lite. По его данным, цена на новинку составит 500 евро за базовую версию с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флеш-памяти. Однако, цена на версию с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти будет ещё выше.

Несмотря на то, что Xiaomi 13 Lite является моделью среднего уровня, цена на нее немаленькая. Сравнивая с другими моделями, можно упомянуть, что за 200-мегапиксельный Xiaomi 12T Pro на Snapdragon 8 Plus Gen 1, с 256 ГБ флеш-памяти в Германии просят 585 евро. Однако, следует отметить, что Xiaomi 13 Lite не имеет основной 200-мегапиксельный датчик, как это реализовано в старшем флагмане. В новом аппарате также есть 50-мегапиксельная основная камера и аккумулятор емкостью 4500 мА·ч, поддерживающий зарядку мощностью 67 Вт.

Ранее Роланд Квандт раскрыл информацию о камерах GoPro 9 Black и GoPro 10 Black до их официального анонса и назвал их стоимость. Также он опубликовал точные рендеры Nokia G21, Xiaomi Mi A3, Xiaomi Mi 9T, Samsung Galaxy Z Fold 4 и многих других смартфонов.

Выход Xiaomi 13 Lite ожидается на рынке в ближайшее время.