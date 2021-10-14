Появился ещё один рендер iPhone SE 3

YouTube-канал ConceptsiPhone опубликовал свежий ролик, где показал возможный дизайн будущего смартфона iPhone SE 3. Согласно видео, новинка получит дизайн, сходный с iPhone 11, однако при этом будет лишена «чёлки».

Авторы ConceptsiPhone считают, что iPhone SE 3 может получить крошечный вырез под фронтальную камеру в центральной верхней части дисплея. Также утверждается, что новинка будет иметь 6 цветов: Green, Salomon Pink, Lavender, Cream, light Blue и Ultimate Black.

А ещё, судя по рендерам, у смартфона будут грани как у 12 и 13 линеек. Если это правда, то новинка получит полноценный кастомный дизайн, а не корпус от старой модели

При этом известный аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) из TF International Securities ранее подтвердил, что Apple готовит iPhone SE Plus с крупным дисплеем и похожим отверстием для фронтальной камеры.