Ещё окончательно не вышедшая, но уже сильно нашумевшая эротическая игра Subverse, появилась в раннем доступе в Steam. Для того чтобы войти на страницу проекта, нужно подтвердить совершеннолетие, ведь игра помечена как контент для взрослых.

Игра представляет собой пародийный научно-фантастический боевик с аркадными элементами. Главный герой выступает в роли капитана космического корабля, а весь его экипаж состоят из сексуальных персонажей противоположного пола. Игроку предстоит решать головоломки, сражаться с различными космическими монстрами, всячески улучшать свой боевой корабль и всё для того, чтобы получить доступ к нарисованный пикантным сценам.

Приобрести эротический боевик можно уже сегодня за 515 рублей. Стоит отметить, что игра пока не поддерживает русский язык.