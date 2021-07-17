Энтузиасты собрали огромный самолёт из 40 тысяч деталей LEGO

Фанаты Lego собрали огромный самолёт Emirates Airbus A380. На его создание было потрачено 40 тысяч деталек конструктора, а общий вес составляет 45 килограмм.

Самолёт Emirates Airbus A380 известен во всем мире своим роскошным салоном на борту, который могут позволить пассажиры первого и бизнес-класса.

Моделька получила детализированную внутреннюю и внешнюю часть. Сняв верхнюю часть можно наблюдать каждый класс, который должным образом представлен разными каютами, персоналом и пассажирами.

Также в самолёте используется активный турбовентилятор, а управление закрылками и спойлером осуществляется через смартфон с помощью приложения LEGO Powered UP.

Весь процесс сборки в двух частях вышел на YouTube-канале BigPlanes: