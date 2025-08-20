Google выпустила Pixel Watch 4 — самое крупное обновление смарт-часов за всю историю | The GEEK
Google выпустила Pixel Watch 4 — самое крупное обновление смарт-часов за всю историю

Они получили новый куполообразный дисплей и поддержку спутниковой связи.

Google вместе с линейкой смартфонов Pixel 10 выпустила смарт-часы Pixel Watch 4. Это самое крупное обновление серии за все время ее существования.

Часы сохранили круглый корпус, но получили новый куполообразный дисплей Actua 360. Он стал на 10% больше, рамки уменьшились на 16%, а яркость увеличилась до 3000 нит — это на 50% выше, чем у прошлой версии. Частота обновления экрана 1-60 Гц. Сверху он прикрыт защитным стеклом Custom 3D Corning Gorilla Glass 5.

Главное новшество — поддержка спутниковой связи. Pixel Watch 4 LTE может связываться с экстренными службами напрямую через спутники, даже если поблизости нет сети.

Время работы выросло на 25%. Часы держат до 30 часов в корпусе 41 мм и до 40 часов в 45 мм. В режиме энергосбережения — до трех суток. Новая док-станция заряжает батарею до 50% всего за 15 минут.

За работу отвечает чип Snapdragon W5 Gen 2 и отдельный ML-сопроцессор. Он обрабатывает данные на 25% быстрее, расходуя при этом в два раза меньше энергии.

Pixel Watch 4 получили более точное отслеживание сна, новый датчик измерения температуры кожи, двухдиапазонный GPS и поддержку 50+ спортивных режимов. Не обошлось без Gemini. Он выступает в роли персонального тренера по фитнесу и сну.

Часы уже доступны для предзаказа. В продажу они поступят 9 октября. Цены:

  • Google Pixel Watch 4 (41 мм, Wi-Fi) — $349 (~28 100 рублей);
  • Google Pixel Watch 4 (45 мм, Wi-Fi) — $399 (~32 200 рублей);
  • Google Pixel Watch 4 (41 мм, LTE) — $449 (~36 200 рублей);
  • Google Pixel Watch 4 (45 мм, LTE) — $499 (~40 200 рублей).
