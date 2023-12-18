Электроседан Xiaomi SU7 показали в разных цветах на качественных фото

Фотографии седана Xiaomi SU7, анонсированного в середине ноября, утекли в сеть. На этот раз электромобиль показали на качественных снимках в разных цветах и с активным спойлером, под которым расположилась большая надпись Xiaomi.

Китайскому изданию, которое опубликовало снимки, теперь грозит штраф в размере 3 миллионов юаней ($420 000) за нарушение Соглашения о неразглашении информации (NDA).

В сети также «гуляет» фотография седана в желтом цвете, однако, ее подлинность подтвердить не удалось, так как она вплоть до отражений повторяет опубликованное изображение электрокара в сером цвете.

Напомним, Xiaomi SU7 будет представлен в трех модификациях: SU7, SU7 Pro и SU7 Max. При этом каждую предложат с двумя вариантами силовой установки: заднеприводная версия с двигателем на 220 кВт и полноприводная версия на 495 кВт. Подробнее о характеристиках читайте в материале.

Презентация Xiaomi SU7 ожидается уже в декабре, а начало поставок – в феврале 2024 года. Цена на новый автомобиль пока не объявлена.