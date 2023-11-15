Xiaomi представила свой первый электрокар SU7: фото и характеристики

Xiaomi готовится к дебюту на автомобильном рынке со своим первым электрокаром Xiaomi SU7. Компания подала заявку на получение необходимой лицензии для продажи этого пятиместного седана, а также раскрыла фотографии и технические детали.

Производство Xiaomi SU7 будет осуществляться Beijing Automotive Industry Holding Co. Ltd (BAIC). Этот электромобиль имеет габариты 4997 x 1963 x 1455 мм и колесную базу 3000 мм. Покупатели смогут выбирать между дисками 19 и 20 дюймов. В топовой комплектации автомобиль оснащен активным спойлером и лидаром, размещенным над лобовым стеклом.

Автомобиль оборудован несколькими камерами для обеспечения автономного вождения, включая камеру на боковой стойке, предположительно для функции распознавания лиц.

Xiaomi SU7 будет предлагаться с двумя вариантами силовой установки: заднеприводная версия с двигателем на 220 кВт и полноприводная версия на 495 кВт. Аккумуляторы для первой версии поставляет BYD, а для второй — CATL. Вес заднеприводного варианта составит 1980 кг с максимальной скоростью 210 км/ч, тогда как полноприводная модель весит 2205 кг и разгоняется до 265 км/ч.

В продаже будет представлено три модификации электрокара: SU7, SU7 Pro и SU7 Max. Серийное производство запланировано на декабрь 2023 года, а начало поставок ожидается в феврале 2024 года. Цена на новый автомобиль пока не объявлена.