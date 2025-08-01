Dreame выпустила фен Hair Glory Mix с ароматической насадкой для парфюмирования волос

Компания Dreame представила необычную новинку — фен Hair Glory Mix. Он не только быстро сушит волосы, но и придает им приятный запах благодаря специальной ароматической насадке.

В комплект Dreame Hair Glory Mix входят два ароматических кольца, которые вставляются в насадку. Одно кольцо уже содержит ароматическое вещество, а второе можно заполнить любимым парфюмом. 1 мл хватит, чтобы запах держался на волосах до 8 часов.

Фен оснащен высокоскоростным бесщеточным мотором, который создает сильный поток воздуха. Производитель утверждает, что это позволяет высушить длинные и густые волосы всего за 4 минуты, волосы до плеч — за 2 минуты, а короткие волосы — за 40 секунд.

Помимо парфюмированной насадки в комплекте идут диффузор для создания объема на кудрявых волосах и насадка для ровной укладки.

Hair Glory Mix предлагает четыре температурных режима (холодный, 55°C, горячий, чередование горячего/холодного) и две скорости потока воздуха (быстрый, медленный).

Купить фен Dreame Hair Glory Mix можно с 1 августа в официальном онлайн-магазине бренда. Стоимость — 13 990 рублей (14 990 рублей — с 11 августа).