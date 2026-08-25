Dreame сворачивает автомобильный проект, не выпустив ни одной серийной машины
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Dreame сворачивает автомобильный проект, не выпустив ни одной серийной машины

От «самого быстрого авто» до сворачивания проекта.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 15:12
Dreame сворачивает автомобильный проект, не выпустив ни одной серийной машины

Китайская Dreame резко сокращает автомобильное направление, которое запустила всего год назад. По данным китайских СМИ, компания решила свернуть часть автомобильных проектов. Из команды, которая на пике насчитывала около тысячи сотрудников, осталось лишь несколько десятков человек.

В 2025 году производитель бытовой техники громко объявил о выходе на автомобильный рынок и обещал создать один из самых быстрых автомобилей в мире. Позже Dreame демонстрировала несколько эффектных концептов, включая электрический суперкар, роскошную модель в духе Rolls-Royce и экспериментальный спорткар с дополнительными ускорителями.

Однако, как утверждают бывшие сотрудники, показанные автомобили были далеки от серийных прототипов. Один из суперкаров не имел полноценной силовой установки и передвигался с помощью дистанционного управления. Создание некоторых демонстрационных машин, по словам источников, поручали сторонним компаниям.

Сокращения в автомобильном подразделении начались еще весной. Оставшаяся часть команды занимается финансовыми, юридическими и другими вопросами, связанными со сворачиванием проектов, включая задолженности перед партнерами и инвесторами.

Сама Dreame подтвердила пересмотр части экспериментальных направлений, но о полном закрытии автомобильного бизнеса официально не объявляла. Компания намерена сосредоточить ресурсы на основных направлениях, включая умный дом и робототехнику.

Поэтому пока корректнее говорить о сворачивании автомобильных проектов Dreame, а не о полном уходе компании с автомобильного рынка.

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