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Dreame снизил цены на умный фен Hair Artist в преддверии праздников

Всего месяц назад компания Dreame Technology представила на российском рынке умный фен для волос Dreame Hair Artist. Производитель позиционирует его как устройство, которое способно обеспечить профессиональный уход за волосами в домашних условиях.

Несмотря на компактный корпус, функционал устройства обладает множеством различных функций. Например, есть несколько режимов по высушиванию волос без перегрева и интеллектуальная система контроля для поддерживания воздушного потока на уровне 57 °C. Кроме того, фен практически бесшумный за счёт специального мотора.

В комплекте фена идут сменные магнитные насадки, изготовленные из термостойкого изоляционного материала: одна насадка для выпрямления волос, а вторая предназначена для более легкой укладки.

В честь предстоящих праздников умный фен Dreame Hair Artist можно приобрести со скидкой за 14 990 рублей вместо 19 990 рублей. Акция продлится до 31 декабря 2022 года.

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Источник:
Dreame

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