Dreame представила в России интеллектуальный фен Hair Artist

Компания Dreame, которая является суббрендом Xiaomi, представила для российского рынка высокоскоростной умный фен Hair Artist. Новинка позиционируется, как устройство, позволяющее сделать профессиональный уход за волосами в домашних условиях.

Интеллектуальная система контроля температуры NTC должна обеспечить непрерывное измерение температуры около 100 раз в секунду. Это позволяет фену подавать равномерно нагретый до 57℃* воздух — температурный порог, который не повреждает волос и сохраняет природную влагу внутри него. По словам производителя, полностью высушить волосы можно всего за 3 минуты.

Встроенная технология отрицательно заряженных ионов обеспечивает концентрацию ≥10 000 000 ионов/см³. Это нейтрализует статическое электричество на поверхности волос и снижает потерю влаги, повышая эффективность ухода.

Также фен получил высокоскоростной бесщёточный двигатель, позволяющий работать устройству тихо и не мешать шумом окружающим.

Габариты Dreame Hair Artist — всего 290х80х98 мм, что значительно меньше классического фена. Более того, гаджет получил две мировые награды в области индустриального дизайна: Golden Pin Design Award и Red Dot Design Award.

Рекомендованная стоимость фена Dreame Hair Artist в России до конца года: 14 990 рублей, скидка 25% продлится до конца 2022. Приобрести продукт можно в магазинах Всесмарт, Мвидео, Золотое Яблоко, Технопарк и других.