До HarmonyOS смогут обновиться смартфоны на базе Kirin 9000 5G

В китайской социальной сети Weibo появилась карта обновлений смартфонов Huawei и Honor до собственной операционной системы HarmonyOS. Как и ожидалось, новая ОС появится не сразу и не на всех смартфонах.

Если верить информации, то первыми смартфонами на базе собственной ОС Huawei, станут ещё не анонсированные Huawei Mate 40. Выход серии ожидается в конце октября текущего года.

Рендер Huawei Mate 40

После, HarmonyOS начнут получать устройства работающие на чипсетах Kirin 990 5G, 990 4G, 985, 980, 820, 810 и 710. По всей видимости без обновления окажутся смартфоны и планшеты построенные на чипсетах Qualcomm и MediaTek.

Пока в планах компании выпустить бета-версию HarmonyOS для разработчиков в декабре, а с 2021 году расширить программу для общественного доступа. Если тесты соберут положительным отклик, то новая ОС выйдет ближе к концу 2021 года.