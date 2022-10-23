Дизайнер показал концепт iOS 17 с продвинутым Dynamic Island

Не успела iOS 16 избавиться от различных багов, как концепт-дизайнеры уже выпускают своё видение будущей iOS 17. Ролик опубликованный YouTube-каналом Concept Central показывает, какой может стать новая система Apple в 2023 году.

Дизайнер изменил рабочий стол, строку уведомлений и показал более интерактивные виджеты, которые позволяют взаимодействовать с ними, без открытия приложения.

Кроме того, был показан новый дизайн центра управления, библиотека приложений и Dynamic Island. Последний станет более умным и начнет выполнять функцию буфера обмена. Например, в Dynamic Island можно будет перетянуть файл и вытянуть его при открытии другого приложения.