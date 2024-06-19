Дизайн «раскладушки» Xiaomi MIX Flip показали до анонса

В сети появилась фотография нового складного смартфона Xiaomi MIX Flip (название не официальное). Дизайн «раскладушки» подтверждается схемой, которую ранее опубликовал инсайдер Digital Chat Station.

На утекшем изображении виден двойной модуль камеры и внешний дисплей, который занимает практически всю верхнюю половину корпуса. Что касается основного экрана, то, по слухам, он будет 6-дюймовым.

Ожидается, что официальная презентация Xiaomi MIX Flip состоится в июле 2024 года. Вероятно, на ней также дебютируют Xiaomi Smart Band 9 и Xiaomi Watch 3.