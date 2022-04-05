Опубликован чертеж с точными размерами iPhone 14 Pro Max

Опубликованы фото трехмероной модели iPhone 14 Pro Max. На изображениях видно насколько вырастет блок камер и что пришло на смену «челки».

Ранее уже сообщалось, что блок камер в iPhone 14 Pro и 14 Pro Max вырастет на 10-15%. Apple заменит в основной камере 12-мегапиксельный датчик на 48-мегапиксельный. Из-за этого блок станет толще и более выступающим — 4,18 мм от панели. Диаметр одного модуля — 13,85 мм с металлическим кольцом, без него — 8,05 мм.

Челку, как и сообщали разные источники, разделили на два отверстия. Круглый вырез предназначен для фронтальной камеры, его диаметр — 5,59 мм. Второй вырез, овальный, будет размещать в себе Face ID и другие датчики.

Также стали известны размеры iPhone 14 Pro Max. Высота — 160,7 мм, ширина — 78,53 мм, тощина — 12,16 мм.

Смартфон получит 6,7-дюймовый OLED дисплей с частотой обновления кадров 120 Гц. Процессором послужит новый Apple A16 Bionic. Также iPhone 14 Pro и 14 Pro Max могут увеличить объем оперативной памяти до 8 Гб.

Рендеры iPhone 14 Pro

Всего Apple на осеннем мероприятии представит 4 смартфона: iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Ранее Pro-версии уже появлялись на подробных рендерах.

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