iPhone 14 Pro появился на новых подробных рендерах

LetsGoDigital опубликовали новые и максимально подробные рендеры iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Всего в сентябре Apple должна представить четыре смартфона: iPhone 14 и 14 Max, iPhone 14 Pro и 14 Pro Max.

Предполагается, что в Pro-версии откажутся от челки. Останется только два небольших выреза. Спустя еще год, Apple может убрать и эти вырезы, сделав датчик Face ID в iPhone 15 подэкранным.

iPhone 14 Pro получит 6,1-дюймовый дисплей, iPhone 14 Pro Max — 6,7 дюймовый. Оба смартфона будут иметь OLED-покрытие и частоту обновления кадров 120 Гц.

Также недавно стало известно, что вырастет и блок камеры. Увеличение произойдет на 5-10%, так как впервые будет использован 48-мегапиксельный датчик. Аналитик Мин-Чи Куо утверждает, что iPhone 14 Pro выведет мобильную фотографию на новый уровень.

Помимо этого сообщается, что новый процессор A16 Bionic получит не вся линейка iPhone 14. Новый чип достанется только Pro и Pro Max. Базовые версии iPhone 14 и 14 Max получат перевыпущенный A15 Bionic, который сейчас используется в iPhone 13 Pro.

Также есть шансы, что в Pro-версиях вырастет оперативная память до 8 Гб.

Аналитики пока не знают, сумеет ли Apple сохранить стоимость смартфонов на прежнем уровне. Последние пару лет компании это удавалось. Оданко, новая камера и отсутствие «челки» могут повысить ценник новинок.

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