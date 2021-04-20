Цена iPad Pro 11 и iPad Pro 12.9 (2021) в России

Apple выпустила новое поколение профессиональных планшетов iPad Pro, которые получили процессор Apple M1, LiDAR-сканер, поддержку 5G, Wi-Fi 6 и ряд других нововведений.

Старшая версия iPad Pro 12.9 имеет Liquid Retina XDR-дисплей с miniLED-подсветкой и увеличенное количество оперативной памяти до 16 ГБ. Младшая версия получила 8 ГБ оперативной памяти и уже лишена дисплея с miniLED-подсветкой.

Новые iPad Pro представлены в сером и серебристом цветах и в пяти вариациях в зависимости от объема встроенной памяти для хранения данных.

Цены и модификации

iPad Pro 11

128 ГБ – 77 990 рублей

256 ГБ – 86 990 рублей

512 ГБ – 104 990 рублей

1 ТБ – 140 990 рублей

2 ТБ – 176 990 рублей

iPad Pro 11 + 5G

128 ГБ – 91 990 рублей

256 ГБ – 100 990 рублей

512 ГБ – 118 990 рублей

1 ТБ – 154 990 рублей

2 ТБ – 190 990 рублей

iPad Pro 12.9

128 ГБ – 106 990 рублей

256 ГБ – 115 990 рублей

512 ГБ – 133 990 рублей

1 ТБ – 169 990 рублей

2 ТБ – 205 990 рублей

iPad Pro 12.9 + 5G

128 ГБ – 120 990 рублей

256 ГБ – 129 990 рублей

512 ГБ – 147 990 рублей

1 ТБ – 183 990 рублей

2 ТБ – 219 990 рублей

Предзаказ на новинки откроется 30 апреля, а продажи начнутся во второй половине мая. Кстати, дополнительно можно приобрести клавиатуру Magic Keyboard для iPad Pro за 28 990 рублей.