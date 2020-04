Cyberpunk 2077 пообещали выпустить в срок

Студия CD Projekt намерена выпустить долгожданный боевик Cyberpunk 2077 в срок. Об этом официально заявил CEO CD Projekt Адам Кичиньский в обращении, которое опубликовано на сайте.

Создавать отличные игры заложено в нашей корпоративном ДНК. Вот почему в январе мы приняли решение отложить запуск Cyberpunk до 17 сентября 2020 года. Сама сложность Night City означает, что нам требуется несколько дополнительных месяцев, чтобы отточить все аспекты игры. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, а также поблагодарить вас за ваше постоянное понимание, доверие и поддержку, оказанную нам . говорится в письме Кичиньского

Из-за пандемии нового коронавируса многие компании отменили запланированные мероприятия, а студии начали переносить проекты из-за сложности в работе. Например, перенос коснулся Wasteland 3, The Last of Us Part II и Marvel’s Iron Man для VR. Но Адам Кичиньский уверен в своих силах и не ждёт никаких смещений дат не смотря, что все сотрудники студии работают из дома.

Выход Cyberpunk 2077 запланирован на 17 сентября 2020 года на PS4, Xbox One и PC.