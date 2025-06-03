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CD Projekt RED показала первый геймплей «Ведьмака 4»

Студия представила техническую демоверсию игры на The State of Unreal 2025.

В рамках The State of Unreal 2025 студия CD Projekt RED показала первый геймплей из технического демо «Ведьмака 4». Демонстрация была запущена на базовой PlayStation 5 в 60 FPS с трассировкой лучей.

Геймплейная сцена разворачивается в регионе Ковир — одной из новых игровых зон. Цири прибывает в портовый город Валдрест, чтобы выполнить заказ на монстра.  

В студии отмечают, что это не полноценный фрагмент игры, а демонстрация возможностей движка Unreal Engine 5, которые будут использоваться в игры.



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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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