CD Projekt RED показала первый геймплей «Ведьмака 4»

В рамках The State of Unreal 2025 студия CD Projekt RED показала первый геймплей из технического демо «Ведьмака 4». Демонстрация была запущена на базовой PlayStation 5 в 60 FPS с трассировкой лучей.

Геймплейная сцена разворачивается в регионе Ковир — одной из новых игровых зон. Цири прибывает в портовый город Валдрест, чтобы выполнить заказ на монстра.

В студии отмечают, что это не полноценный фрагмент игры, а демонстрация возможностей движка Unreal Engine 5, которые будут использоваться в игры.



