Официально: CD Projekt начнет полноценную разработку «Ведьмака 4» в 2024 году

В 2024 году CD Projekt начнет полноценную разработку следующей игры серии средневековой фэнтезийной франшизы «Ведьмак», сообщил генеральный директор компании Адам Бадовски.

Проект под кодовым названием Project Polaris представляет собой новую трилогию, расширяющую вселенную «Ведьмака». Пока неизвестно, вернутся ли в новой трилогии Геральт из Ривии и другие известные герои прошлых частей.

По словам Бадовски, к середине года студия планирует привлечь в команду игры до 400 человек. Таким образом, уже по второй половине 2024 года стартует активная разработка «Ведьмака 4». Аналитики предполагают, что официальный релиз игры состоится в 2026 или 2027 году.