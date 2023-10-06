Расширенное издание Cyberpunk 2077 готовит CD Projekt RED

Примерно год назад CD Projekt RED рассказала, что планирует выпуск расширенного издания Cyberpunk 2077 после релиза дополнения Phantom Liberty, которое будет включать все предыдущие обновления и дополнительный контент. Согласно недавним заявлениям коммерческого директора CD Projekt Михала Новаковского, планы компании остались неизменными.

На недавней сессии Q&A для инвесторов Новаковски подтвердил намерение компании выпустить такое издание, но дату релиза он так и не раскрыл. Коммерческий директор компании заверил, что дополнительные подробности о расширенной версии Cyberpunk 2077 будут анонсированы после проработки всех нюансов.

Интересным моментом стало уточнение Новаковского относительно того, что это издание будет отличаться от «The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition». Он не стал делиться деталями этой разницы, лишь призвал их не сравнивать.

Примерно в это же время, в СМИ и соцсетях сообщили, что «Cyberpunk 2077 Ultimate Edition» была оценена европейским классификационным советом PEGI.