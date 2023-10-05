CD Projekt RED анонсировала кинокартину Cyberpunk 2077 с живыми актёрами

Компания CD Projekt RED заявила, что начала работать над созданием кинокартины по вселенной Cyberpunk 2077 с участием живых актёров.

На данный момент известно, что кинолента разрабатывается совместно с независимой продюсерской компанией Anonymous Content, которая ранее работала над такими проектами, как «Настоящий детектив», «Мистер Робот», «Выживший» и «В центре внимания». Кроме этого, над сюжетом будет работать команда разработчиков игры Cyberpunk 2077.

Пока неизвестно будет ли это полнометражный фильм или сериал, но больше подробностей ожидаем получить в ближайшее время.