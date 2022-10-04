CD Projekt RED анонсировала продолжения Cyberpunk 2077 и «Ведьмака»

Польская студия CD Projekt RED рассказала о своих планах. В частности, речь идёт о новых игровых проектах, которые уже разрабатываются или планируются. На данный момент их четыре.

Компания работает над сиквелом Cyberpunk 2077 под кодовым названием Orion. Его разрабатывает CDPR, подробностей о нём практически нет. Помимо её, будут ещё три игры по вселенной «Ведьмака», о них ниже.

Проект Polaris — это условная The Witcher 4, которая «находится в стадии подготовки». Игру будут делать на Unreal Engine 5, курировать разработку будет CD Projekt Red. Пока неясно, будет ли там Геральт и станет ли он главным героев.

Canis Majoris — ещё одна игра по «Ведьмаку», но её уже будет делать сторонняя студия. Она возглавляется «опытными разработчиками, работавшими над прошлыми играми серии». Подробности и дата релиза не сообщаются.

Sirius — игра со вселенной «Ведьмака» с мультиплеером, кампанией с сюжетом и квестами. Её разрабатывает дочерняя студия The Molasses Flood.

Помимо этого, компания упомянула некую игру Hadar. Это кодовое имя принадлежит новому проекту, который создаётся с нуля и находится на очень ранней стадии. Фактически, к её созданию ещё не приступили.

При этом отметим, что о своем уходе с поста руководителя CD Projekt сообщил один из основателей Марчин Ивинский. Он займёт пост председателя наблюдательного совета CDPR.

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