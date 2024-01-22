CD Projekt хочет добавить в сиквел Cyberpunk 2077 элементы мультиплеера

Генеральный директор CD Projekt Адам Бадовски рассказал, что продолжение Cyberpunk 2077 под кодовым названием Orion находится на концептуальной стадии разработки. Компания рассчитывает, что к концу года над проектом будут работать около 80 человек.

При этом рассматривается возможность включения в сиквел Cyberpunk 2077 элементов многопользовательской игры, уточнил финансовый директор студии CD Projekt RED Михал Новаковски. Однако, рассказать о деталях он отказался.

В начале января нарративный директор CD Projekt RED Игорь Саржинский сообщил, что бостонский офис студии официально начал разработку сиквела Cyberpunk.