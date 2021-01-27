CD Projekt RED представила инструменты для создания модов в Cyberpunk 2077

Польская студия CD Projekt RED выпустила для Cyberpunk 2077 набор инструментов, которые позволят создавать модификации для игры.

С момента релиза «Киберпанка» для него уже были созданы десятки модов, которые улучшали определённые аспекты игры, добавляли новые возможности, а также контент. Но теперь это станет намного проще.

Сама игра вышла 10 декабря 2020 года на ПК и консолях. При этом многие ругали релиз за ряд проблем и ошибок. Однако постепенно эти глюки и баги устраняются. Недавно разработчики выпустили обновление под номером 1.1. Однако и там нашлась проблема — в сюжетном задании не выполнялись некоторые условия.

Как ожидается, в скором времени выйдет патч 1.2. который решить оставшиеся проблемы.