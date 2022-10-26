Анонсирован ремейк The Witcher на Unreal Engine 5

CD Projekt RED анонсировала ремейк The Witcher, своей первой игры, которая вышла в 2007 году. О новинке известно пока мало, сообщается лишь, что её создают на движке Unreal Engine 5 силами польской студии Fool’s Theory. В её состав входят ветераны CDPR.

Проект проходит под кодовым названием Canis Majoris. Впервые о нём стало известно несколько недель назад, когда компания рассказала о планах на будущее.

Пока что сообщается, что новая игра будет создана с большим вниманием к деталям и уважением к оригиналу. Важно отметить, что ассеты из версии 2007 года использовать не будут.

Дата выхода, платформы и другие данные пока неизвестны.