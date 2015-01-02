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Новости

Соучредитель CD Projekt Red объяснил провал релиза Cyberpunk 2077

Соучредитель компании Марчин Ивинский рассказал о ситуации с Cyberpunk 2077, будущими обновлениями и прочем. В свежем ролике он заявил, что компания исправит проблемы с игрой, а также поведал, почему появились проблемы на консолях старого поколения.

По совам Ивинского, главный недостаток этих консолей — медленные накопители, из-за чего игра подгружается долго. Второй причиной он назвал плохое тестирование, поскольку многие проблемы «вылезли» уже на релизе. При этом тестовая группа их не выявляла.

Он также рассказал, что новые патчи ожидаются в ближайшее время. Точнее, первое крупное исправление выйдет в течение 10 дней, второе — через несколько недель. А уже после этого ожидается релиз бесплатных дополнений.

  • Zagruzheno 5

Наконец, глава компании заявил, что версии игры для некстген-консолей выйдут во второй половине года. Если, конечно, не будет очередного сдвига.

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Источник:
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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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