Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Cyberpunk 2077 будет получать бесплатные DLC

Хорошая новость для всех почитателей творений CD Projekt RED. В частности, речь идет об игре Cyberpunk 2077. Один из пользователей сети Twitter задал вопрос разработчикам по поводу возможности получения бесплатных DLC. Как ни странно, ответ прозвучал быстро, и он был положительным.

Возможно, такое заявление у многих не вызывало удивления, так как прошлый хит CD Projekt RED – The Witcher 3: Wild Hunt уже получал бесплатные DLC, которых насчиталось около десятка. В этой игре появились новые квесты, различные облики персонажей, а также предметы. Отметим, что выход Cyberpunk 2077 ожидается 19 ноября. Игра станет доступна на платформах PlayStation 4, Xbox One и на PC.

Источник:
Twitter
Подпишитесь на The GEEK в Вконтакте
Михаил

Михаил Дулуб

Настоящий гик, любитель современных девайсов, хожу с Nokia 3310.

Комментарии

Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить