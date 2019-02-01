Cyberpunk 2077 будет получать бесплатные DLC

Хорошая новость для всех почитателей творений CD Projekt RED. В частности, речь идет об игре Cyberpunk 2077. Один из пользователей сети Twitter задал вопрос разработчикам по поводу возможности получения бесплатных DLC. Как ни странно, ответ прозвучал быстро, и он был положительным.

Возможно, такое заявление у многих не вызывало удивления, так как прошлый хит CD Projekt RED – The Witcher 3: Wild Hunt уже получал бесплатные DLC, которых насчиталось около десятка. В этой игре появились новые квесты, различные облики персонажей, а также предметы. Отметим, что выход Cyberpunk 2077 ожидается 19 ноября. Игра станет доступна на платформах PlayStation 4, Xbox One и на PC.