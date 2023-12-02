В Cyberpunk 2077 добавят метро: CDPR представила большой патч 2.1

CD Projekt RED в рамках REDstreams поделилась деталями большого патча 2.1 для Cyberpunk 2077. Список основных изменений студия опубликовала на своем сайте.

Среди ключевых нововведений:

Введение в игру метро с пятью линиями и 19 станциями, доступными в разных районах Найт-Сити. Игроки могут пропускать поездки для быстрого перемещения, однако, в метро есть некоторые события

Возможность слушать радио вне машины, с настройкой громкости и автоотключением во время диалогов

Переработанный бой с Адамом Смэшером, который получил новые способности и более динамичную механику. Сражения с некоторыми другими боссами также улучшены

Возможность повторно участвовать в гонках с Клэр и получать скидки в «Автофиксере»

Кабриолет-версия Porsche 911 Джонни Сильверхенда, которая доступна при выполнении определенного условия

Пять новых мотоциклов, вождение мотоцикла стало реалистичнее, теперь можно будет бросать ножи во время езды, наклоняться, вставать на одно колесо и делать сальто

Более разнообразные погони, члены банд, которым Ви перешел дорогу, будут преследовать главного героя

Новая вкладка с настройками доступности, включая улучшенные шрифты и режимы цветовой слепоты

Поддержка контроллера DualSense на ПК

Полный список изменений будет опубликован на сайте студии позже. Патч 2.1 выйдет 5 декабря 2023 года, в тот же день начнутся продажи издания Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, включающего основную игру и дополнение Phantom Liberty.