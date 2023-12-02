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В Cyberpunk 2077 добавят метро: CDPR представила большой патч 2.1

CD Projekt RED в рамках REDstreams поделилась деталями большого патча 2.1 для Cyberpunk 2077. Список основных изменений студия опубликовала на своем сайте.

Среди ключевых нововведений:

  • Введение в игру метро с пятью линиями и 19 станциями, доступными в разных районах Найт-Сити. Игроки могут пропускать поездки для быстрого перемещения, однако, в метро есть некоторые события
  • Возможность слушать радио вне машины, с настройкой громкости и автоотключением во время диалогов
  • Переработанный бой с Адамом Смэшером, который получил новые способности и более динамичную механику. Сражения с некоторыми другими боссами также улучшены
  • Возможность повторно участвовать в гонках с Клэр и получать скидки в «Автофиксере»
  • Кабриолет-версия Porsche 911 Джонни Сильверхенда, которая доступна при выполнении определенного условия
  • Пять новых мотоциклов, вождение мотоцикла стало реалистичнее, теперь можно будет бросать ножи во время езды, наклоняться, вставать на одно колесо и делать сальто
  • Более разнообразные погони, члены банд, которым Ви перешел дорогу, будут преследовать главного героя
  • Новая вкладка с настройками доступности, включая улучшенные шрифты и режимы цветовой слепоты
  • Поддержка контроллера DualSense на ПК

Полный список изменений будет опубликован на сайте студии позже. Патч 2.1 выйдет 5 декабря 2023 года, в тот же день начнутся продажи издания Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, включающего основную игру и дополнение Phantom Liberty.

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Источник:
Cyberpunk
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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