CD Projekt RED дарит первого «Ведьмака»

В магазине GOG запущена акция, в ходе которой можно забрать The Witcher: Enhanced Edition — самую первую игру по «Ведьмаку», она вышла в 2007 году. При этом нужно выполнить несколько условий:

В библиотеке игр должен быть «Гвинт» (карточная игра по вселенной «Ведьмака»). Нужно подписаться на новостную рассылку. После этого можно добавить The Witcher: Enhanced Edition в библиотеку.

Помимо этого, игроки получат подарок подборку карт для «Гвинта».

Судя по всему, эту акцию запустили на фоне новостей о разработке ремейка первого «Ведьмака». Его делает студия Fool’s Theory на движке Unreal Engine 5, причём игру создают с нуля. Дата выхода не уточняется. В самой студии работают выходцы из CD Projekt RED.