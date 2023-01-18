CDPR прокомментировала участие порноактрисы Bunny Marthy в The Witcher

Порноактриса Bunny Marthy не работает со студией CD Projekt RED, как об этом ранее писали СМИ. Слухи опровергли представители CD Projekt RED.
«CD Projekt RED не работает с Bunny Marthy, и место на фото — не наша мокап-студия»Представители CDPR для Eurogamer
Ранее порноактриса опубликовала фотографию в костюме для захвата движений на фоне доски с логотипом игры The Witcher 3: Wild Hunt. Фанаты посчитали, что она принимает участие в разработке The Witcher 4 или другой грядущей игры.
@T_GEEK
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