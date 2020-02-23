Показ Cyberpunk 2077 перенесли до 25 июня

Студия CD Projekt RED объявила о переносе презентации ожидаемого шутера Cyberpunk 2077. Мероприятие состоится 25 июня, а не 11 июня, как было запланировано ранее. Причиной стали бунты и протесты в США против убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда.

Мы быстрее хотим поделиться новостями о Cyberpunk 2077, но прямо сейчас есть куда более важные дискуссии, о которых должны услышать все. Мы осуждаем насилие, нетерпимость и расизм.

Из-за идущих протестов в США, Sony перенесли специальное мероприятие на котором должна была показывать игры для PlayStation 5.