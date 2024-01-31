Кастомизацию машин добавили в Cyberpunk 2077 с патчем 2.11

CD Projekt RED выпустила патч 2.11 для игры Cyberpunk 2077 и её дополнения «Призрачная свобода». Обновление фокусируется на исправлении распространенных багов и точно порадует фанатов корпорации «Рейфилд».

Основные изменения в патче включают фикс добивания в ближнем бою, погонь, бага, из-за которого транспортные средства, приобретённые на «Автофиксере», не попадали в список имеющихся. Теперь игроки могут получить легендарное оружие «МПХ-9000», даже если не обыскали авианосец на ранчо Коронадо. Также были исправлены ошибки в различных квестах, в том числе в «Призрачной свободе».

Введена новая категория «Радиопорт» в настройках игры, позволяющая настроить радио. С новой функцией музыка будет продолжать играть после выхода из транспорта. При этом переключение станций теперь возможно с помощью кнопки радиопорта без необходимости заходить в меню радио.

Кроме того, введена функция «Хрустальное покрытие», которая позволяет изменять цвет транспортного средства. Технология разработана «Рейфилдом», поэтому сейчас доступна только для транспортных средств этой корпорации.