Cyberpunk 2077 скоро получит новый патч с исправлениями ошибок обновления 2.1

Несмотря на то, что CD Projekt RED официально начала разработку сиквела Cyberpunk 2077, поклонники оригинальной игры не останутся без поддержки.

Пользователи обратили внимание на обновления внутренней базы данных игры Cyberpunk 2077 на платформе SteamDB. Это указывает на то, что студия готовит новый патч. По слухам, новое обновление может появиться в самое ближайшее время (на текущей или следующей неделе).

Разработчики накануне признали наличие некоторых проблем в патче 2.1, включая сбои в анимациях ближнего боя. Кроме того, в Steam игроки обсуждают проблемы с падением частоты кадров после установки патча.