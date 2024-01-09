«2077 был лишь разминкой»: CDPR официально начала разработку сиквела Cyberpunk

Нарративный директор CD Projekt RED Игорь Саржинский в социальной сети X заявил, что бостонский офис студии официально начал разработку сиквела Cyberpunk.

«Первый день в бостонском офисе! Так приятно вновь познакомиться со старыми друзьями и официально начать наше путешествие по Ориону. Я очень рад и уверен, что мы сможем сделать особенный проект. 2077 был всего лишь разминкой» Нарративный директор CD Projekt RED Игорь Саржинский.

Директор квестов оригинальной игры Павел Саско также прибыл в офис в Бостоне. По его словам, команда обсудила первые идеи сиквела.

В октябре 2022 года CDPR впервые объявила о разработке продолжения Cyberpunk 2077. Оно получило кодовое название Orion. Создатели пообещали показать «всю мощь и потенциал вселенной Cyberpunk». К лету стало известно, что в процесс разработки сиквела будет вовлечено до 500 человек.