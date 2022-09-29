Razer готовит портативную игровую консоль Razer Edge с поддержкой 5G

Компании Razer, Qualcomm и Verizon работают над первым в мире игровым портативным устройством с поддержкой 5G» под названием Razer Edge 5G. Пока что разработчики показали только тизер.

Новинка будет оснащена процессором Qualcomm Snapdragon G3X Gen 1, который сможет запускать игры с высокой частотой. Заявлены подключения через 5G и Wi-Fi 6E за счёт технологии FastConnect 6900.

Судя по всему, новинка получит 6,65-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 Гц и поддержкой 10-битного цвета. Также заявлены четырёхполосные динамики и игровые элементы управления.

Новинка получит в качестве операционной системы Android. Также говорится о поддержке стриминговых сервисов. Портативную консоль Razer Edge 5G представят уже 15 октября.

Ранее похожую консоль выпустила Logitech.

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