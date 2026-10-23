Moonshot представила Kimi K3.1 Pro — с контекстом на миллион токенов

Китайская Moonshot AI представила Kimi K3.1 Pro — первую модель нового семейства K3.1 с контекстным окном на миллион токенов. Вместе с ней вышла ускоренная версия Highspeed. Полные веса разработчик обещает опубликовать до 4 ноября 2026 года.
Что умеет Kimi K3.1 Pro
Новинка создана на основе Kimi K3 с дополнительным постобучением. Moonshot относит её к классу моделей примерно на 3 трлн параметров и называет своей самой способной моделью с планируемыми открытыми весами.
Компания заявляет об улучшениях в программировании, создании 3D-объектов, финансовых исследованиях и агентных задачах, требующих нескольких последовательных действий.
Highspeed: выше скорость и стоимость
По данным Moonshot, Kimi K3.1 Pro Highspeed генерирует ответы в два-три раза быстрее обычной Pro. При этом её базовые тарифы API вдвое выше.
|Модель
|Входные токены
|Выходные токены
|Kimi K3.1 Pro
|$2 за 1 млн
|$10 за 1 млн
|Kimi K3.1 Pro Highspeed
|$4 за 1 млн
|$20 за 1 млн
Цены указаны за 1 млн токенов без учёта применимых налогов. Входные токены — данные запроса, выходные — генерируемый ответ. Для кэшированных запросов и записи кэша действуют отдельные условия: они приведены в документации Kimi API.
Где доступна модель и когда выйдут веса
Обе версии уже доступны в экосистеме Kimi: на сайте, в Kimi Work, Kimi Code и через API. Срок публикации полных весов — до 4 ноября. Доступ к модели через сервисы и возможность скачать её веса появляются отдельно.
Для разработчиков в API предусмотрены идентификаторы
kimi-k3.1-pro и
kimi-k3.1-pro-highspeed. Попробовать модель можно на сайте Kimi, а условия интеграции описаны на странице модели для разработчиков.
Что известно о Moonshot AI
В октябре Bloomberg сообщил со ссылкой на осведомлённые источники, что Moonshot AI завершила раунд финансирования при оценке около $50 млрд и ориентируется на IPO в Гонконге в первом квартале 2027 года.