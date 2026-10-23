Складка и бугры — вот что будет с экраном iPhone Duo если с него содрать защитную плёнку

Авторитетный инсайдер Ice Universe опубликовал видео, на котором с внутреннего дисплея складного смартфона iPhone Duo снимают матовую защитную плёнку. Под ней обнаружилась поверхность с заметными неровностями, волнами и складками.

По словам информатора, после удаления защитного покрытия дисплей выглядит далеко не идеально — на нём заметны бугры и другие дефекты поверхности. Особенно хорошо видна складка в месте сгиба экрана, которая настолько выразительна, словно устройство эксплуатировалось много месяцев, что нетипично для нового смартфона.

Напомним, ранее The GEEK опубликовал материал, в котором продемонстрировано что будет с дисплеем iPhone Duo после 11 500 складываний и раскладываний.