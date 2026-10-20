Microsoft предлагает сдать Xbox Series X за подарочную карту

Microsoft начала предлагать владельцам Xbox Series X и Series S, которые давно не пользовались консолями, сдать их в американскую сеть Best Buy. Вместо приглашения вернуться к играм компания рассылает письма с предложением обменять приставку на подарочную карту ритейлера.

За Xbox Series X предлагают до 375 долларов, за Series S — до 200 долларов. Для сравнения, новая Series X в США сейчас стоит около 800 долларов, а Series S с накопителем на 1 ТБ — 600 долларов.

На рассылку 19 октября обратили внимание пользователи соцсетей и форума ResetEra. В письме Microsoft предполагает, что владельцы могли перейти на ПК или другие устройства для запуска игр Xbox, поэтому предлагает сдать ненужную консоль.

Предложение связано с программой продажи подержанных приставок, которую Microsoft анонсировала летом. Компания сотрудничает с ритейлерами, чтобы выкупать неиспользуемые консоли и повторно продавать их по более доступным ценам.

Пока рассылку заметили среди американских пользователей Xbox. Насколько масштабной будет программа, неизвестно.